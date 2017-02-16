بالأرقام.. هؤلاء اكتمل تسجيلهم بنجاح في حساب المواطن حتى الآن

المواطن - عبد الرحمن دياب

أصدر حساب المواطن، إحصائية تفصيلية لعدد الطلبات مكتملة التسجيل.

وبينت أن هناك مليون و520.164 رب أسرة سعودي، أما عدد التابعين فهو 5مليون و507.797، ليكون الإجمالي 7مليون و27.961 ألف.

أما بالنسبة لحامل بطاقة تنقل، فرب الأسرة كان عدد المستفيدين ب 882 والتابعين 3آلاف و874، ليكون الإجمالي 4 آلاف و756.

وبخصوص الفرد المستقبل، فعدد المتكملة بياناتهم، 997 شخصا.

وبالنسبة للمواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي، فعددهن 7 آلاف و148، والتابعين 15 ألف و157، ليكون الإجمالي 22 ألف و305.

ورابعا، الفرد السعودي مستقل المسكن، وعدد المستفيدين هم 529.312.

وبهذا يصبح إجمالي المستفيدين حتى الآن، 2 مليون و934.300 والتابعين 7 مليون و128.272، أما الإجمالي 10 مليون و62.572.