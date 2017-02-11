بالأسماء.. أمير الشرقية يعتمد “15” عضواً بمجلس المنطقة في دورته السابعة

المواطن – الدمام

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية – يحفظه الله – أسماء أعضاء مجلس المنطقة الشرقية من الأهالي في دورته السابعة والتي تستمر لمدة أربع سنوات ، حيث تم اختيار خمسة عشر عضواً من الأهالي لعضوية المجلس خلال الدورة الحالية.

وقدم سموه الشكر لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم خلال الدورة الماضية ، كما رحب سموه بأعضاء المجلس المعينين في الدورة الحالية من الأهالي سائلاً الله لهم التوفيق والسداد لما فيه خير المنطقة الشرقية وأبنائها .

والأعضاء الجدد هم: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الدوسري ، محمد بن علوي بن أسعد الدعلوج ، أحمد بن جواد بن عبدالله الخرس ، عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، إحسان فريد محمود عبدالجواد ، يوسف بن حمد بن عبدالمحسن البسام، فضل بن سعد بن محمد البوعينين ، عبدالله محمد عبدالله الزامل ، عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله العثمان ، حجي طاهر علي النجيدي ، خالد سعيد فهد آل زيد الهاجري ، فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت، يوسف بن علي بن إبراهيم المجدوعي ، عبدالله بن أحمد عبدالله نوح.

وعبر الأعضاء الجدد لمجلس المنطقة الشرقية عن بالغ شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على اختيارهم في عضوية المجلس، متطلعين للعمل وفق توجيهات سموه الكريم لخدمة أهالي المنطقة ، مؤكدين أن المنطقة الشرقية تعيش ولله الحمد نهضة تنموية شاملة بفضل الله ثم بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم ومؤازرة، حتى أصبحت ولله الحمد تضاهي مثيلاتها من مناطق المملكة.