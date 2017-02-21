بالأسماء والصور.. الجمعية العمومية لرأفة تختار مجلس إدارتها الجديد

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

عقدت الجمعية العمومية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة بيشة (رأفة)، بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، اجتماعًا لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية في دورته الثانية الجديدة.

وبدأ الاجتماع بكلمةٍ لرئيس المجلس في دورته السابقة، راشد عبد الله الهويشل، حيث شكر فيها رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة صالح خبتي على دعمه للجمعية في دورتها الأولى، كما شكر الجميع لاستجابتهم للدعوة، وشكر كل الداعمين للجمعية في دورتها الأولى، معتذرًا عن أي قصور خلال الدورة الأولى، ثم تحدث الأمين العام للجمعية سلطان بن تركي، بعد ذلك، عن آلية التصويت والانتخاب للمجلس الجديد، وبعد ذلك، تم تشكيل لجنة لفرز الأصوات مكوّنة من ممثلي مركز التنمية الاجتماعية وبعض أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم فرز الأصوات ليكون المجلس الجديد على النحو التالي:

-راشد الهويشل (رئيسًا).

-مستور الشهراني (نائبًا للرئيس).

-سلطان بن تركي (أمينًا عامًا).

-عامر صالح ملحان (أمينًا للصندوق).

-سعيد فايز الأكلبي (عضو مجلس إدارة).

-علي مانع التوبي (عضو مجلس إدارة).

-محمد عبيد السعدي (عضو مجلس إدارة).

وفي نهاية الاجتماع، بارك الجميع للمجلس الجديد الترشيح، متمنّين لهم التوفيق والسداد.