بالتفاصيل.. الالتماس الكهربائي والاحتجازات بسبب الأمطار في الشرقية

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

اوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العقيد منصور الدوسري ان الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية امس الخميس منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 23 مساءا، أدت الى عدد من الاحتجازات وحوادث الالتماس والانهيارات الجزئية في احد أسوار المنازل.

وتلقت العمليات عدد من البلاغات الواردة لمركز القيادة والتوجيه وصلت 2553 بلاغا حتى إعداد هذا التقرير واضاف ان الامطارً وما صاحبها من حوادث كانت على النحو التالي:

ادارة الدمام (امطار غزيرة )

– تجمع المياة (14)

– تسرب مياة داخل منازل عدد(4)

– احتجاز اشخاص داخل سيارات (42) شخص

– عدد التماس كهربائي (3)

ادارة الخبر ( امطار غزيرة )

-عدد التماس كهربائي (12)

– تسرب مياه داخل منازل (5)

– احتجاز اشخاص داخل سيارات (7)

– احتجاز باص طالبات داخل مياه (25) طالبه

– احتجاز باص داخل مياه (4) ركاب

ادارة الاحساء ( امطار غزيرة )

– عدد بلاغات الواردة (200) بلاغ

– احتجاز اشخاص داخل سيارات (4)

– تجمع مياة (30 )

– تسرب مياة داخل منازل (3)

– عدد التماس كهربائي (36)

ادارة راس تنورة

عدد البلاغات الوارد (2)

عدد التماس كهربائي (2)

ادارة بقيق

عدد البلاغات الواردة (32)

– تسرب مياه داخل منازل (26)

– التماس كهربائي (2)

– احتحاز اشخاص داخل سيارات (1)

– هبوط ارضي بزفلت (1)

ادارة النعيرية

(امطارغزيرة )

عدد البلاغات الواردة (1)

احتجاز اشخاص داخل سيارات (2)

ادارة القطيف

– عدد التماس كهربائي (7)

–تسرب مياه داخل منازل (1)

-تسرب مياه داخل مدرسه (1)

-سقوط سيارات داخل حفريات (2)

–احتجاز اشخاص داخل سيارات (3)

-سقوط جزئي من سور منزل (1)