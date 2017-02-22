بالخطوات.. حوّل هاتفك الآيفون إلى عدسةٍ مكبرة

المواطن - وكالات

قدّمت شركة أبل ميزة خفية بالكاميرا في أحدث إصدار من نظام التشغيل ios 10 التي لم يلاحظها الكثير من المستخدمين، بالرغم من فوائدها العديدة، خاصةً لضعاف النظر وكبار السن، وهي وضع “المكبر” الذي يمكنه تكبير النص أو الأشياء الصغيرة الأخرى في متناول اليد، خاصةً القراءة أو التكبير على التفاصيل الصغيرة.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر” البريطاني، يمكن وضع “المكبر” أيضًا لضبط السطوع واللون، وهو مفيد للأشخاص الذين قد يكون لديهم مشاكل برؤية ألوان معينة.

وأيضًا، يمكن تفعيل وضع المكبر بطريقةٍ سهلة من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم عام General، ثم Accessibility، وتفعيل “المكبر” Magnifier.