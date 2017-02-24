بالخطوات.. شغل التطبيقات على هاتفك دون تحميلها

المواطن - وكالات

كشفت شركة جوجل خلال الفترة الماضية عن ميزة جديدة تحمل اسم “Instant App” تتيح للمستخدمين تشغيل أى تطبيق بشكل مباشر دون الحاجة لتحميله من متجر التطبيقات ثم تثبيته على الجهاز، وإذا كنت تريد الاستفادة من تلك الميزة الجديدة المتاحة حاليا مع عدد محدود من التطبيقات نرصد فيما يلى الخطوات التى تساعدك على ذلك.

يجب أن يكون هاتفك الأندرويد يعمل مع التحديث الأخير 7.0 نوجا.

اذهب إلى الإعدادات Settings ومن خلالها ابحث عن خيار Instant apps.

قم بتفعيل الميزة على هاتفك.

بعد ذلك توجه للبحث عن أى تطبيق على متجر “جوجل بلاى” وستجد بجانبه رابط التطبيق الفورى للاستخدام دون تحميل، اضغط عليه.

فى حال عدم وجود هذا الرابط فعليك أن تعلم أنه لم يدعم ميزة Instant apps.