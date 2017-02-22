بالصوت والصورة.. تكريم أبطال ملحمة الصرفح بعد صدّ مليشيات العدو.. وعميد يصدح شعراً للأبطال

المواطن – عمر عريبي – جازان

قدّم قائد قطاع الطوال العميد صالح بن عبيد العمري قصيدة مدح وتحفيز بمناسبة ما سطره الأبطال بقطاع الدائر (نقطة الصرفح) بمركز حرس الحدود في ضمد الحدودي.

وأكد العمري أن ما قام به الأبطال من صد مليشيات العدو وقتلهم جميعاً موقف وفعل يُشرف ويرفع الرأس.

وأضاف كان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) في صدر تكريمهم؛ نظير ما قدموه من عمل بطولي يستحق الإشادة.

( ملحمة الصرفح )

يا قطاع الدائر اليومه وفيت

وشهد انك مفخره ورأس مال

ملحمة صرفح ماهي خذني وجيت

ملحمه سطرلها زحول الرجال

قايدك قايد وله سمعه وصيت

والرجال اهل الوفاء وأهل الفعّال

واللواء صيته يشع بكل بيت

قادها من البحر ليا الجبال

والمعالي دون حي ودون ميت

جيته تسوى وتبرىء كل حال

والوزير ان قول اله ان كفيت

سيدي جعله بخير وطيب فآل

بلغواالحوثي وبوعمه وبشيت

وجاحد المعروف في وقفه ومال

يا عميل ايران يومنكً هقيت

تحسبن الدار داربها مجال

دارنا دونه حرام ما نبيت

والعصابه باقيه حتى تزال

ومن يخون الدار قناله هبيت

ومن نوانا بشر قنا له تعال