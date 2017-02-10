بالصورة.. إخلاء 50 شخصاً وإصابة طفلتين في حريق عمارة سكنية بالخبر

المواطن – نوف العايد – الشرقية

“أوضح” الناطق الإعلامي لمدني الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ “المواطن” عن نشوب حريق في عمارة مكونة من 8 أدوار، بكل دور ثلاث شقق، مساء أمس الخميس، بحي الإسكان بمدينة الخبر.

و”بيّن” أن الحريق انحصر في صالة شقة بالدور الأرضي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء العمارة بالكامل احترازياً لوجود كثافة دخانية.

و”أضاف: كان عدد المتواجدين بالشقة 50 شخصاً تقريباً، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، فيما نتج عن الحادث إصابة طفلتين من المجاورين باختناق بسيط، وتلقتا العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.