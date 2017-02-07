بالصورة.. السفارة الألمانية تثير جماهير الهلال والنصر!

المواطن ـ محمد سلام

تداولت جماهير ناديّي الهلال والنصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشكلٍ كبير، صورةً نشرتها السفارة الألمانية في السعودية من خلال الحساب الرسمي على “تويتر”، حيث أظهرت تشجيع أحد موظفي السفارة للزعيم، وتقبيله شعار النادي، فيما ارتدى موظف آخر لشعار العالمي، وقام الاثنان بالظهور سويًا في صورةٍ لاقت انتشارًا كبيرًا بين الجماهير.

وقالت سفارة ألمانيا في تغريدةٍ عبر الحساب الرسمي على (تويتر): “في يوم اللباس غير الرسمي في سفارة ألمانيا، اكتشفنا اثنين من مشجّعي النصر والهلال! وما أخفوا اهتمامهم بروح منافسة دوري جميل أمام الكاميرا!”.

وجاءت الردود على التغريدة كثيرة، واتسمت بالدعابة بين عشاق قطبي الرياض، حيث قالت (وجدان): “نيكولاي طلع نصراوي”، وكتب (ضيم بن همام): “النصراوي ألماني أصلي من لونه، الهلالي أشك في ألمانيته، شكله مجنّس”.

وغرّدت (شاليمار) ضاحكة: ” بالله.. يتركون البايرن وبروسيا ويشجعون هلال ونصر”، فيما ذكر (الوطن أولًا): “النصراوي هذا واضح بطل، ويمثل ألمانيا بكل جدارة”، بينما كتب (عبد الرحمن): “الهلالي واثق أنه الزعيم، والأول بطولات وجماهير”.