بالصورة.. “المواطن” تكشف حقيقة استقالة رئيس بلدي عسير

المواطن – سعيد مشهور – أبها

رأس رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير مصطفى بن عزيز صباح اليوم الاثنين الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي لمناقشة الأعمال المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وكانت قد راجت أنباء إعلامية صباح اليوم عن تقديم رئيس المجلس البلدي لأمانة عسير مصطفى بن عزيز استقالته من رئاسة المجلس لوزير البلديات مرجعاً ذلك إلى عدم تمكين المجلس من القيام بدوره الرقابي وشرح مكامن الخلل وعدم العلم بزيارة الوزير التفقدية إلى منطقة عسير التي وقف فيها يوم أمس على مواقع الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة مؤخراً.

ويشهد المجلس البلدي منذ انتخابه قبل أكثر من عام حالات شد وجذب واختلافات واتهامات متبادلة .