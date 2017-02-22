بالصورة .. حاول تهريب 300 ألف ريال فسقط بيد رجال الجمارك

المواطن – شريف النشمي

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي مقداره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لم يتم الإفصاح عنها، وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك -بقصد المغادرة- إخفاءه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا: قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة شاحنة يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على ذلك المبلغ المالي مُخبأ داخل الشاحنة، وفي الجوارب التي كان يرتديها السائق.

وأضاف مدير عام جمرك البطحاء أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (60.000) ستين ألف ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.