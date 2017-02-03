بالصورة.. رسالة عمر السومة إلى مهند عسيري قبل ديربي جدة

المواطن ـ محمد سلام

حرص النجم السوري في صفوف النادي الأهلي، المهاجم عمر السومة، على توجيه رسالة إلى زميله مهند عسيري وباقي اللاعبين قبل دقائق قليلة من المباراة الهامة للفريق أمام نادي الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من دوري جميل.

ونشر السومة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، قال فيها: “بالتوفيق يا أخوي (14) لك، ولإخواني اللاعبين جميعًا”، واضعًا مع التغريدة صورة تجمعه بالمهاجم مهند عسيري.

وسيشارك عسيري في لقاء الديربي أمام الاتحاد بدلًا من السومة الذي يغيب بداعي الإيقاف، وذلك بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وجدير بالذكر أن عمر السومة هو هداف الدوري -حتى الآن- برصيد 18 هدفًا.