بالصورة.. كاس تغرم النصر 1.7 مليون يورو في قضية أدريان !

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت تقارير صحفية تركية أن محكمة التحكيم الرياضي “كاس” ألزمت نادي النصر بسداد مبلغ 1.7 مليون يورو لنادي طرابزون التركي كمستحقات للنادي من وراء صفقة المحترف البولندي السابق في العالمي، أدريان ميرزيفسكي.

وأوضحت بحسب صحيفة “61saat” التركية: “نادي النصر السعودي عليه مستحقات فعلية تبلغ مليوناً ومائتي ألف يورو دفعة مستحقة للنادي التركي إضافة لـ 500.000 يورو غرامة بسبب التأخر في دفع تلك الأموال.. النادي السعودي سيكون عليه السداد بصورة عاجلة وإلا ستكون هناك عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الدولي”، وأرفقت الصحيفة التركية مع الخبر صورة من قرار المحكمة الرياضية.

وتأتي الغرامة نظير انتقال لاعب خط الوسط البولندي “أدريان ميرزفيسكي” من الفريق التركي للنادي النصراوي الذي تم عام 2014، وتوج اللاعب مع الفريق النصراوي ببطولة دوري جميل موسم 2014/2015م.