بالصورة.. متحدث صلة يعتذر لجماهير النصر !

المواطن ـ محمد سلام

قدم أحمد صادق دياب، المتحدث الإعلامي لشركة صلة الرياضية، اعتذاره إلى جماهير نادي النصر، بعد تصريحاته الأخيرة التي ذكر من خلالها أن مشاركة النصر في بطولة أندية العرب المقبلة جاء بسبب اعتذار ممثل قطر عن المشاركة في المسابقة.

وقال متحدث شركة صلة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أعتذر للجميع عن تأخري في الرد.. بالنسبة للإخوة النصراويين اعتذار اكبر.. كانت غلطة مني فالنصر كان الأول تصنيفا حسب المعايير المطروحة للبطولة”.

وكان أحمد صادق دياب قد كشف عن موعد قرعة بطولة أندية العرب بجمهورية مصر العربية في الفترة من 23 يوليو إلى الخامس من أغسطس 2017، وقال: “ستجرى القرعة في الثاني من شهر مايو المقبل في القاهرة بحضور ممثلي الأندية الـ12 المشاركين في البطولة وهم الهلال والنصر من السعودية، والأهلي والزمالك من مصر، والمريخ السوداني وممثلي تونس والمغرب والجزائر والإمارات، وننتظر اكتمال التصفيات التمهيدية ليكتمل عقد بقية الأندية، فيما انسحبت قطر من المشاركة ما جعل النصر السعودي يشارك، وتشارك السعودية بمقعدين في البطولة التي ستقام بنظام المجموعات”.

وأضاف: “ستوزع الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة أربعة أندية يتأهل الأول إلى الدور الثاني وتلعب بنظام الدور الواحد وتصبح ثلاثة أندية، وأفضل فريق يحقق نقاطاً من بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث وتلعب لقاءات دور الأربعة والنهائي على ملعب برج العرب في الإسكندرية فيما تستضيف القاهرة مباريات إحدى المجموعات الثلاث، والمجموعتين الأخريين فستكونان في الإسكندرية”.

وعن انتقال البطولة بين الدول العربية قال دياب: “سيكون هناك انتقال بين الدول الراغبة بالاستضافة ولا تبقى في القاهرة فقط، ويمكن أن تلعب في إحدى المدن الأوروبية إذا رأى الاتحاد العربي ذلك كونه حريصاً على العودة القوية للبطولات العربية سواء للأندية أو المنتخبات وضمان نجاحها”.

واختتم حديثه بالقول: “تبلغ جائزة صاحب المركز الأول عشرة ملايين ريال، وهي تتفوق في جوائزها البطولات الآسيوية والأفريقية، وهذا محفز للأندية للمشاركة، وسيتم تجهيز موقع الكتروني يتم من خلاله التعامل مع تفاصيل البطولة ومنها التسجيل للإعلاميين وسيعلن عن شروط وضوابط خاصة بهم ومن يسمح له بالمشاركة والتغطية لأن العدد للإعلاميين سيكون محدوداً”.