بالصورة.. مدرب الاتحاد يُثير اهتمام صحيفة عالمية!

المواطن ـ محمد سلام



أعدّت صحيفة “آس” الإسبانية العالمية تقريرًا للحديث عن أبرز المدربين التشيليين الذين يعملون خارج بلادهم، حيث سلّطت الضوء على مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا الذي وفد إلى العميد في الصيف الماضي، ويحقق نتائج جيدة مع الفريق الاتحادي.

وقالت الصحيفة -بنسختها التشيلية- إن سييرا كان المدرب السابق للعملاق التشيلي كولو كولو، وتولّى قيادة الاتحاد في 17 مباراة بالدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وأوضحت أنه في المباراة الماضية تعرّض لخسارةٍ قاسية أمام الغريم التقليدي الأهلي، بنتيجة 4 ـ 1، جعلته يتعرّض لبعض الانتقادات الجماهيرية، لافتة إلى أن الاتحاد يلعب بين صفوفه اللاعب التشيلي كارلوس بيلانويفا.

وأشارت صحيفة “آس” إلى أن كرة القدم التشيلية لديها من المدرّبين الكثيرين الذين يعملون في الخارج، وأبرزهم مانويل بيلجريني الذي يقود فريق فورتشن في الدوري الصيني، واحتل في الموسم الماضي المركز السادس، وسبق للمدرب الملقب بـ”المهندس” خوض تجربة مميزة برفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك ريال مدريد وفياريال وريفر بليت.





سييرا