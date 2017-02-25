بالصورة.. مدرب النصر مطلوب في الكونغو!

المواطن ـ محمد سلام



ذكر موقع “sofoot” أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، دخل ضمن اهتمامات الاتحاد الكونغولي لكرة القدم من أجل تولي قيادة منتخب الكونغو خلفًا للمدرب بيير وشونتر الذي تعرّض للإقالة عقب الهزيمة من أوغندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وأوضح أن الاتحاد الكونغولي تلقى العديد من السير الذاتية لمدرّبين كثيرين، ومن بينهم الفرنسي كارتيرون، مشيرًا إلى أن باتريس يرتبط مع النصر السعودي بعقدٍ حتى شهر مايو المقبل.

وأضاف: “من المدرّبين المرشّحين كذلك ديديه سيكس، وفيليب تروسييه، وباتريس نوفو، وخوسيه أنيجو، وجان مارك نوبيلو، وسيباستيان ديسباريه/ وبرنار سيموندي، وبرتران مارشان، بالإضافة إلى باتريس كارتيرون”.

وجدير بالذكر أن كارتيرون تعاقد مع العالمي بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتدريب فريق العين الإماراتي، وينافس النصر في بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما أنه وصل إلى نهائي كأس ولي العهد.