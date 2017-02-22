بالصورة.. هكذا “طقطق” مانشستر سيتي على موناكو بعد الخماسية !

المواطن ـ وكالات



قام الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بـ(اللغة العربية) بـ”الطقطقة” على نظيره موناكو الفرنسي عقب الانتصار المثير الذي تحقق لـ(السيتيزنز) بنتيجة 5-3 ضمن ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على استاد الاتحاد الواقع في مدينة مانشستر.

ونشر الحساب العربي الرسمي التابع لمانشستر سيتي الذي يتابعه قرابة 3 ملايين ناشط عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعليقاً ساخراً مع صورة لـ(الزعيم) عادل إمام الممثل المصري القدير والكبير للقطة في فيلمه (التجربة الدنماركية)، معلقين عليها (احنا مانشستر سيتي)، وذلك عقب الفوز الرائع.

ورغم فوز (السيتيزنز) بخماسية إلا أن موناكو لم يفقد الأمل فى التأهل لربع النهائي، حيث إن فوزه بهدفين نظيفين فقط فى مباراة الإياب على ملعبه سيكون كافياً لحجزه بطاقة العبور لدور الـ8.