بالصورة.. وكيل هوساوي يوضح حقيقة طلب اللاعب فسخ عقده مع النصر !

المواطن ـ محمد سلام

رد وكيل اللاعبين نواف المهدي على الأنباء القوية التي انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بقيام المدافع الدولي في صفوف نادي النصر، عمر هوساوي، بالتقدم بخطاب لجنة للجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه فسخ عقده مع ناديه.

وأوضح المهدي من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر أن هذا الخبر قديم ونشرته صحيفة الرياضية في عام 2012، مطالبا الجماهير النصراوية بعدم الانجراف وراء تلك الشائعات.

وقال وكيل هوساوي في تغريدته: “عشان اريح جمهور النصر.. كنتم متابعين لعملية التجديد لعمر وتعرفون متى ينتهي عقده، ويفترض ماتنجرفون وراء الإشاعات، وخبر الرياضيه قديم من 2012م”.