بالصور.. “آخر قطرة” لترشيد المياه في “مشكاة التفاعلي” بالرياض

المواطن - محمد الرحيمي - الرياض

أقيم معرض “مشكاة التفاعلي”، وهي مبادرة من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أمس، السبت، في مبنى العقارية، بمدينة الرياض.

وتهدف الفعالية إلى التعرف على العلوم والمعرفة للنشء، وهم الطلاب والطالبات بجميع مراحل التعليم، لتحفيزهم ليصبحوا رواد طاقة المستقبل، إذ يمثل مشكاة انطلاقة حقيقية لتوعية المجتمع عن الطاقة الذرية والمتجددة، ويدعم المعرض رؤية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز دور المساهمة في التحول بالمملكة من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة.

وأكد مدير العلاقات العامة، عبد العزيز الزير، لـ”المواطن“، أن المعرض يقوم بعدة أنشطة مثل العروض العلمية وورش العلم وجلسات النقاش، حيث تقام الفعاليات من مرتين إلى 3 مرات في العام، وتسمح بحضور العائلات.

وأشار إلى أن الفعالية أطلقت فيلم “آخر قطرة ” الذي يتحدث عن الصعاب التي واجهت الإنسان في إنتاج وتحلية المياه، كما يتحدث عن الماء بين الماضي والحاضر، مضيفًا أن القصة اقتبست من الملكة زبيدة بنت أبي جعفر المنصور، حيث قامت بإنتاج قنوات للمياه لسقاية الحجاج في فترة الحج.

وأوضح أن هذا العمل في السابق يعتبر مبتكرًا وهندسيًا، إذ كلف المشروع 5950 كيلو من الذهب، مما قالت مقولتها المشهورة: “ابدأوا بالمشروع ولو كلفت ضربة الفأس دينارًا”، ويوضح الفيلم أن الماء يكلف الدول جميعًا الكثير من الطاقة وحرق النفط، وهو ما يعيق بعض الدول اقتصاديًا.

وختم حديثه بأنه يجب علينا ترشيد المياه، وابتكار تقنية حديثة في إنتاج المياه.

