بالصور.. أطول مائدة طعام في خميس مشيط لدعم الأسر المنتجة

المواطن – سعيد آل هطلاء – خميس مشيط

قامت بلدية خميس مشيط في إطار مسؤولياتها الثقافية وخدمة المجتمع في دعم مبادرة إبداع والأسر المنتجة في عسير وذلك بتجهيز حديقة الملك فهد لتستوعب أطول مائدة طعام حيث تم تجهيزها من قبل مجموعة من الأسر المنتجة بعسير يوم الجمعة الماضي وتقديمها لعمال نظافة خميس مشيط وذلك تحت شعار يستاهلون نضيفهم.

حضر المهرجان ما يقارب ٦٠٠ شخص من جميع شرائح المجتمع وكان الهدف من المهرجان إيصال رسالة للمجتمع بأهمية العمل التطوعي وحث المواطنين على احترام جميع أفراد المجتمع. وقد أوضح المهندس محمد ناصر الطفاح، مدير الحدائق والتجميل، أن البلدية سخرت جميع إمكانياتها لإنجاح فعاليات المهرجان وتنظيم الموقع بالاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي هذا العمل حرصاً من البلدية على تحقيق أهداف البلدية الثقافية وذلك بإشراك أفراد المجتمع ومنحهم الثقة بالمسؤولية في بناء وطنهم والمحافظة عليه.