بالصور.. أكاديمي يتنقل وأولاده بدراجة هوائية بشوارع المملكة

المواطن – الرياض

في واقعة فريدة من نوعها لاقت إعجاب الكثيرين قام الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حسام الملحم، بالاستغناء عن سيارته والتنقل بدلاً منها بالدراجة الهوائية في شوارع المملكة، حتى إنه يقوم بتوصيل أولاده لمدارسهم بهذه الطريقة.

وأوضح الملحم، كما نقلت العربية، أنه عزم على اتخاذ هذا الإجراء في محاولة منه للتغلب على الازدحام المروري الذي يشاهده في المملكة.

وبيّن اللاحم أنه أنشأ مجموعات تثقيفية حول المملكة وأصدر أكثر من ألف مقطع فيديو لتوعية المجتمع بأهمية الدراجات، كبديل آمن وخيار رياضي صحي لمن لا يملك الوقت لممارسة الرياضة.