بالصور.. ألوان شعبية وأوبريت ”كلنا ولاء وانتماء“ في أمسية تراثية ببحر أبو سكينة

المواطن – حسان الصالحي – محايل

شهد محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح بن عبد الله القاضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، مساء أمس الحفل الثقافي الذي أقامه مركز بحر أبوسكينة وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لبلدية المركز.

وكان المحافظ قد تجول داخل معرض الشهداء الذي ضم صور أكثر من 25 شهيدًا من أبناء مركز بحر أبوسكينة، والمعرض التراثي ، ومعارض الأسر المنتجة، فيما كرم المحافظ عدداً من أسر الشهداء.

عقب ذلك انتقل الجميع لمقر الحفل الذي بدئ بالقرآن الكريم ، ثم كلمة لرئيس المركز حمود بن ظافر النايف الذي رحب من خلالها بالمحافظ ووكيل المحافظ وأمين منطقة عسير والضيوف.

وأكد ”النايف“ أن مهرجان محايل للعام الحالي حقق نجاحات مميزة في ظل الدعم والمتابعة التي وجدها المهرجان من محافظ محايل، وبرعاية أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ـ حفظه ألله ـ مهندس السياحة في عسير مشيدًا بشارع الشهداء الذي أقيم ضمن فعاليات محايل أدفأ للعام الحالي، كما قدّم ”النايف“ شكره للمحافظ على رعايته وحضوره للأمسية الثقافية التي أقامها المركز.

عقب ذلك ألقى الطالب محمد بن أحمد الطاير قصيدة وطنية للشاعر إبراهيم آل دهمان نالت استحسان الحضور ، ثم قدم عدد من الألوان الشعبية والتراثية لعدد من الفرق الشعبية، ثم قدم أوبريت بعنوان ” كلنا ولاء وانتماء “ من كلمات محمد بن حسن الناشبي وأداء فرقة فنون الإبداع ثم قدمت لوحة ختامية بمشاركة الفرق الشعبية.