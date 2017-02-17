بالصور.. أمطار جازان تستنفر دوريات الدفاع المدني على الأودية

المواطن- جازان

هطلت اليوم، الجمعة، أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات: أحد المسارحة، والحصمة، وخبت الخارش، وأبو عريش، والطوال، والدائر، والحرث، وهروب، والحشر وبعض المراكز والقرى، حيث جرت على إثرها بعض السيول والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة على الأودية، مشيرًا إلى أن الأمطار كانت من خفيفة إلى متوسطة، وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي، ولم نتلقّ أي بلاغ حتى وقت إرسال هذا البيان.

وحذّر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول، وعبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.