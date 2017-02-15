بالصور.. أمطار على جازان تستنفر فرق الدفاع المدني

المواطن – جازان

هطلت يوم أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت معظم المحافظات والمراكز سالت على إثرها كل من أودية ضمد وجورا وهراين وعتود ورزان ولجب وقصي.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية. مشيراً إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى المتوسطة وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي، مشيراً إلى أنه لم نتلق سوى بلاغ واحد عن احتجاز مركبة من نوع صالون وتم التعامل مع الحالة من قبل صاحب المركبة قبل وصول الدفاع المدني.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله وذلك نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.