بالصور.. أمير الرياض يشرف احتفالات السفارة الأمريكية بذكرى الاستقلال

المواطن – الرياض

أشادت السفارة السعودية في الرياض بتاريخية وعمق العلاقات السعودية الأمريكية وتطورها على مدى العهود.

وقالت السفارة في بيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى 241 لإستقلال أمريكا : يمثل هذا العام الذكرى 241 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية حيث استضاف القائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستوفر هينزيل حفل استقبال للاحتفال بهذه المناسبة في يوم 21 فبراير، 2017. وقد شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض هذا الحفل.

وفي كلمته بهذه المناسبة، ذكر القائم بالأعمال في السفارة أن العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ترسخت عندما عقد الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت اجتماعهما الشهير على متن الطراد الأمريكي يو إس إس كوينسي في فبراير في عام 1945م. واستعرض هينزيل أبرز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الطلاب السعوديون الذين يدرسون حاليا في الولايات المتحدة حيث يبلغ عددهم 90،000 طالب سعودي بالاضافة الى التجارة الثنائية بين البلدين حيث يبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع 35 مليار دولار، وصفقة شراء المقاتلات F-15SAالحديثة.

وأضاف البيان : حضر الحفل مئات من الضيوف وتم تقديم المأكولات والمشروبات للحضور بما في ذلك تلك التي تبرعت بها الشركات الأمريكية مثل ماكدونالدز وجوني روكتس وإيدبل أرينجمنتس ودومينوز بيتزا و سينابونن ودانكن دونتس وديري كوين و كوكا كولا وغيرهم.

وأحيت فرقة أنتوني ستانكو الأمريكية لموسيقى الجاز هذا الاحتفال. حيث تجوب هذه الفرقة العالم كسفراء للثقافات من خلال برنامج وزارة الخارجية الأمريكية ” الموسيقى الأمريكية في الخارج” كمصدر رزق لهم. كما أسعدت مجموعة من الشباب السعودي يطلق عليهم اسم اندرجراوند فيلاز الحضور بأداء رقصة “البريك دانس”.

