بالصور.. أمير جازان يشيد بتضحيات الشهيد الرائد العامري
خلال استقباله القاضي علي شيبان وذوي الشهيد

بالصور.. أمير جازان يشيد بتضحيات الشهيد الرائد العامري

2017/02/12
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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امير جازان يستقبل ذوي الشهيد الرائد العامري1
 المواطن – عمر عريبي – جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري الذي استشهد مدافعـاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

وقدّم سمو أمير منطقة جازان خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري، معبراً عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن.

ووجّه الشيخ العامري شُكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره.

امير جازان يستقبل ذوي الشهيد الرائد العامري3 امير جازان يستقبل ذوي الشهيد الرائد العامري4 امير جازان يستقبل ذوي الشهيد الرائد العامري
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