بالصور.. أمير عسير يوجه بحصر أضرار الأمطار ويؤكد محاسبة المقصرين والمعتدين

المًواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أكد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن الوضع في منطقة عسير وتحديدا في مدينة أبها مطمئن مؤكدا أن كمية الامطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين كانت كميات كثيفة مما استدعى أن يكون هناك خطط للطواريء واستنفار لكافة الجهات ذات العلاقة .

وأكد أمير منطقة عسير أن الاضرار التي نتجت عن تلك الامطار كانت نتيجة لبعض التعديات علي بطون الاودية ولسوء التخطيط والتنفيذ في عدد من المخططات مؤكدا سموه انه لن يتساهل ابدا عن تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف الانظمة في البناء في بطون الاودية والشعاب ولن يتساهل عن أي مسؤول تهاون في اداء واجبه .

وأكد أمير عسير على دور الاعلام في نقل الصورة الحقيقية وتحري المصداقية في كل ما ينقل واخذ المعلومة من مصدرها الرسمي .

جاء ذلك خلال جولته على عدد من المواقع المتضررة في مدينة ابها والتي شملت مجاري السيول بحي الموظفين والمنسك والمروج والتقى بعدد من المواطنين كما استمع الى شكاويهم بعد ذلك توجه سموه الى مستشفى عسير المركزي واطلع على تطبيق خطط الطواريء في المستشفى وسير العمل .

وكان امير منطقة عسير قد عقد اجتماع عاجل بمكتبه بالامارة صباح اليوم ضم عدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الامنية ناقش فيه الاجراءات التي اتخذت خلال اليومين الماضيين والاستعدادات لمعالجة مكامن الخلل .

و أعلن خلال الاجتماع عن إنشاء مركز موحد لادارة الازمات وتكون إمارة منطقة عسيثر مقرا له ويضم في عضويته العديد من المسؤولين من الادارات الحكومية ذات العلاقة بحيث يباشر المركز مهامه يوميا وعلى مدار الساعة خلال فترة الامطار وإعلان الطواريْ.

واكد سموه على كافة الجهات الخدمية بحصر الاضرار التي طالت مدن ومحافظات المنطقة نتيجة الامطار والسيول ورفع تقارير عاجلة ودوريه عنها اضافه الى معالجة المواقع التي تتجمع فيها المياه داخل الاحياء كما وجه الجهات الخدمية برفع احتياجاته بشكل عاجل .