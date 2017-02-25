بالصور.. أهالي ثلوث المنظر يحتفون بترقية الشهري

المواطن – ثلوث المنظر

في ليلة من ليالي الوفاء، ليلة جسّدت معاني المحبة والوفاء، احتفى أهالي مركز ثلوث المنظر بعسير، مساء أمس، بتكريم الرئيس رقباء، أحمد بن عمر الشهري، من منسوبي قوات أمن المنشآت والذي تقاعد عن العمل، بعد خدمة حافلة بالعطاء في خدمة دينه ووطنه.

وأقام أهالي ”المنظر“ حفلاً بهيجاً بهذه المناسبة، و كان في مقدمتهم نائب قبيلة آل المنظر، ونائب قبيلة آل الشعبين ووجهاء المنطقة والأعيان، تخلله فقرات متنوعة أثرت الأمسية.

بدوره ثمن المحتفى به، وقفة الوفاء التي قام بها محبوه، وشكر كل من قام على هذا الاحتفال وهذه اللفتة غير المستغربة، مؤكدًا أنه في خدمة الوطن والتضحية من أجله.

واختتم الحفل بتقديم العديد من الهدايا التي قدّمت للمحتفى به.