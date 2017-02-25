بالصور.. أهالي ثلوث المنظر يحتفون بترقية الشهري
في أمسية محبة ووفاء

بالصور.. أهالي ثلوث المنظر يحتفون بترقية الشهري

2017/02/25
الساعة 1:29 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
140
0
طباعة
1 (5)

المواطن – ثلوث المنظر

في ليلة من ليالي الوفاء، ليلة جسّدت معاني المحبة والوفاء، احتفى أهالي مركز ثلوث المنظر بعسير، مساء أمس، بتكريم الرئيس رقباء، أحمد بن عمر الشهري، من منسوبي قوات أمن المنشآت والذي تقاعد عن العمل، بعد خدمة حافلة بالعطاء في خدمة دينه ووطنه.

ترقية الشهري

وأقام أهالي ”المنظر“ حفلاً بهيجاً بهذه المناسبة، و كان في مقدمتهم نائب قبيلة آل المنظر، ونائب قبيلة آل الشعبين ووجهاء المنطقة والأعيان، تخلله فقرات متنوعة أثرت الأمسية.

ترقية الشهري

بدوره ثمن المحتفى به، وقفة الوفاء التي قام بها محبوه، وشكر كل من قام على هذا الاحتفال وهذه اللفتة غير المستغربة، مؤكدًا أنه في خدمة الوطن والتضحية من أجله.

واختتم الحفل بتقديم العديد من الهدايا التي قدّمت للمحتفى به.

1 (4)  ترقية الشهري ترقية الشهري ترقية الشهري

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. مدير تعليم الرياض يتفقد مدارس عفيف والدوادمي

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير قام