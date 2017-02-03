بالصور.. أهم 5 أجهزة تكنولوجية ينتظرها العالم خلال أشهر

المواطن – نت

بعد عام 2015 بالمزدهر بالأجهزة التكنولوجية المختلفة، شعر المستخدمون ببعض الركود والتراجع خلال العام الماضي، فالشركات المصنعة للهواتف الذكية لم تنجح في ابتكار شيء جديد، وبدلاً من ذلك عدلت منتجاتها، واختفت الضجة في عام 2016، على الرغم من ذلك من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ثورة تكنولوجية في عالم الأجهزة الإلكترونية وفقاً للتقرير الذي نشره موقع “phonearena” عن أهم الأجهزة المتوقع إطلاقها العام الجاري.

– هاتف آبل آيفون 8: المتوقع إطلاقه في أواخر سبتمبر 2017، إذ يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق آيفون أفضل الهواتف الذكية مبيعاً في العالم، لذلك نتوقع أن نرى إعادة تصميم ضخم في الجهاز، وشاشة OLED منحنية الجوانب، جنباً إلى جنب كاميرا مزدوجة مثل آيفون 7 بلس، وميزات أخرى لم تكشف الشركة عنها.

– هاتف HTC Ocean: المتوقع إطلاقه ربيع 2017، إذ سيزود الهاتف بجانب حساس ذكي، تستطيع من خلاله التحكم في درجات الصوت، جنباً إلى جنب كاميرا مزدوجة.

– هاتف سامسونج Galaxy S8 وS8 Edge: المتوقع إطلاقهما في 29 مارس 2017، والذي يأتي في حجمين، النسخة العادية بشاشة 5.8 بوصة، في حين أن S8 إيدج الذي سيمتلك شاشة 6.2 بوصة، وكلاهما يحتوي على حساس للمس، ماسح ضوئي خلفي للبصمة.

– تابلت iPad Air 3 وiPad Pro 2: المتوقع إطلاقه في مارس 2017، إذ ستطلق الشركة نسخة قياس 9.7 بوصة من iPad air ونسخة قياس 12.9 بوصة من iPad Pro، ولم تعلن آبل عن أي مميزات أخرى.

– هاتف نوكيا P1: المتوقع إطلاقه في مارس ضمن مؤتمر MWC وسيدعم بكاميرا خلفية 22.6 ميجابيت و6 ميجابيت رامات وذاكرة 256 جيجابيت.