بالصور.. إحباط تهريب 31 ألف حبة كبتاجون عبر جمرك الحديثة

أحبط جمرك الحديثة محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (31.066) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

وقال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة إنه تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد المسافرين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (11.208) من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل المرتبة الخلفية الخاصة بالمركبة، بحيث تم تفريغ بعض الإسفنج الموجود داخل المرتبة وتعبئته بكمية الحبوب.

وأضاف أن في المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (19.858) حبة عُثر عيها مُخبأة في إحدى الشاحنات، حيث تم إخفاء كمية الحبوب في مجرى التكييف الخاص بكابينة القيادة للشاحنة.

وقال مدير عام جمرك الحديثة إنه بعد ضبط تلك المحاولات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينًا أن هذا الجهد الذي حققه منسوبو الجمرك يُعد امتدادًا لجهود الجمارك السعودية الكبيرة والمشهودة في مجال مكافحة تهريب المخدرات بكافة أنواعها من الحبوب والمواد.