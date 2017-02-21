بالصور .. إخماد حريق بمجمع تجاري بصبابة حائل

المواطن – شريف النشمي – حائل

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمدينة حائل باشرت بلاغاً عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء عن حريق بمجمع تجاري مختص ببيع الأجهزة الكهربائية بحي صبابة .

وأضاف الحربي أنه اتضح عند وصول الفرق للموقع أن الحريق محصور في جزء متوسط من المعرض وقد نجحت أنظمة الرش التلقائي المتوافرة بالمنشأة في إخماد الحريق دون امتداده لبقية الأجزاء من الصالة.

وتابع: قامت فرق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وبيّن أنه لاتزال إجراءات التحقيق جارية لكشف أسباب الحريق .