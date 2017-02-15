بالصور.. إخماد حريق بمستودع موبيليا وأقمشة على مساحة 500م في #جدة

المواطن – أحمد العُمري – جدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع بمستودع شمال شرق المحافظة،

وذكر المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي أن الحادث تم إخماده من قبل الفرق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأكد سرحان أن المستودع يقع في مساحة تقدر بـ 500م2 ويحتوي على موبيليا وأقمشة وكنب، وتمت محاصرة النيران بمنطقة الاشتعال والحد من انتشارها للمواقع المجاورة، مشيراً إلى أن المعنيين بالتحقيق تمت مباشرتهم للحادث من ساعة البلاغ، ولا زال التحقيق جارياً في ملابسات الحادث.