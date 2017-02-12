بالصور.. إصابة مقيم في حريق مبنى سكني بالخفجي

المواطن – نوف العايد – الخفجي

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخفجي على حريق شب مساء أمس السبت في مبنى مكون من دورين بحي التعاون، ونتج عن الحريق إصابة مقيم بحروق.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري ، أن حريقاً اندلع في مبنى سكني من دورين، وانحصر الحريق في غرفه مساحتها 4*5 م داخل شقة بالدور الأرضي، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

وأضاف أن الحريق نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية يبلغ من العمر 28 سنة بحروق في باطن القدمين من الدرجتين الأولى والثانية.