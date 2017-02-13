بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفاً لاشتراطات التأنيث في #الرياض

المواطن – الرياض

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الوفد الأمني وبلدية العليا والإدارة العامة للراحة والسلامة التابعة لأمانة منطقة الرياض بحملة تفتيشية على أنشطة بيع المستلزمات النسائية، وذلك لمتابعة الالتزام بأنظمة تأنيث تلك الأنشطة في الأسواق والمراكز التجارية شمال الرياض، حيث قامت الفرقة التفتيشية بإغلاق ٣٠ محلاً مخالفاً لاشتراطات التأنيث، وضبط ٤٠ مخالفة لنظام العمل.

من جانب آخر ‎تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة الماضية مع “تغريدة” نُشرت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كُشف فيها عن معاناة لعامل مكلف بحراسة ماطور كهرباء يسكن في سكن غير لائق لا تتوفر فيه وسائل الحماية من البرد، حيث باشرت فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض الحالة ووقفت على موقع الحدث. وعلى الفور تم استدعاء وكيل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة وتوقيعها تعهداً بعدم تكرار المخالفة، وتم تأمين سكن مناسب ولائق للعامل.

وشكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض المهندس طارق الزهراني المشاركين في إنجاح هذه الحملات، مقدراً لهم جهودهم ومشدداً على ضرورة استمرار هذه الحملات المشتركة التي تأتي لتؤكد حرص فرع الوزارة بمنطقة الرياض على تطبيق المنشآت للأنظمة والقرارات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.