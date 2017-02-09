بالصور.. إنقاذ عشرينية من ورم “يأكل الفك” في سعود الطبية

المواطن – الرياض

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمركز الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية في استئصال ورم من ثلث الفك السفلي يبلغ طوله 10 سم، لفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً.

وأوضح الفريق الطبي، أن الفتاة كانت تعاني من الورم الأرومي المينائي، وأصيبت بالمرض منذ أكثر من عام، والآن هي بحالة صحية جيدة.

ونوّه الفريق الطبي، بان الورم هو عدواني لا يعتبر لا بالورم الخبيث ولا بالورم الحميد إنما بينهما، حيث إنه يأكل في عظم الفك ولكن لا ينتشر في الجسم.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن بدايات الورم عادة لا يتم اكتشافه إلا من خلال الأشعة، حيث إنه لا يتبين للمريض حتى يبدأ بالانتفاخ.

وأكد الفريق الطبي، أن مثل هذه الحالات تحتاج للمتابعة خلال مدة لا تقل عن عشرين سنة، معللين ذلك باحتمالية حدوثه مرة أخرى في نفس المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية استئصال الورم، أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالعزيز الوتيد، والدكتور فالح الشهراني ، واستشاري التخدير الدكنور علاء الدين فتحي جبر.