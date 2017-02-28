بالصور.. احتجاجات في مصر على إعدامات مذبحة بورسعيد والشرطة تفرقهم بالغاز

المواطن – القاهرة

تظاهر العشرات من أبناء محافظة بورسعيد، شمال شرق مصر، من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام قي القضية المعروفة بمذبحة ستاد بورسعيد.

وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات السيارات بمنطقة الضواحي حيث منزل أحد المحكوم عليهم بالإعدام، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأفادت مصادر أمنية بإلقاء القبض على نحو خمسة عشر من الشباب المحتجين فيما كثفت قوات الأمن من وجودها بالحي منعاً لتجدد الاحتجاجات.

وأشارت المصادر إلى نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى سجن الاستئناف ما يعني قرب تنفيذ الحكم دون تحديد موعد معين للتنفيذ.