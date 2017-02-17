بالصور .. استمرار عمليات البحث عن مفقود سيول ابها منذ الثلاثاء  

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

تواصل فرق الدفاع المدني بابها اعمال البحث عن المفقود (مقيم من جنسية عربية ) الذي جرفته مياه السيول يوم الثلاثاء الماضي بحي المنسك بابها.

وتقوم الفرق الميدانية بتمشيط الاودية والممرات المحاذية للحي من بداية نقطة انجرافة وعلى امتداد الممرات المائية بموقع الحدث

كما شارك مع فرق الدفاع المدني في اعمال البحث كل من فريق غوث التطوعي و فريق ساتد التطوعي للبحث عن المفقود.

من جانبه ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي هده المشاركة التطوعية والتي تعتبر مشاركة مجتمعية تؤكد الترابط والتعاون وتؤصل الاعمال التطوعية

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي