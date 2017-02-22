بالصور.. الأهلي يتسبب في سخرية الأوزبكيين من بونيودكور!

المواطن ـ محمد سلام

ألقت صحف أوزباكستان الضوء على هزيمة فريق بونيودكور بهدفين دون رد، أمام النادي الأهلي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للعام 2017، مؤكدة على أن الخسارة جاءت مريرة، وبأخطاء فردية غريبة ارتكبها لاعبو الفريق الأوزبكي.

وسخرت الصحف الأوزبكية من لاعبي فريق بونيودكور والأخطاء الغريبة التي حدثت في اللقاء، وقالت: “ارتكب لاعبو بونيودكور أخطاء بدائية في مباراة الأهلي، حيث جاء الهدف الأهلاوي الأول في الدقيقة الـ 13 بعد خطأ من المدافع كاملوف في إرجاع الكرة إلى الحارس، ليستغل المهاجم عمر السومة هذا الخطأ ويحرز الهدف الأول”.

وأشارت كذلك إلى أن الهدف الثاني للفريق الأهلاوي جاء بعد خطأ من رستم أوشرماتوف في الدقيقة الـ 53، ليستغله سلمان المؤشر ويسجل الهدف الثاني للراقي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على ضيفه بونيودكور الأوزبكي، بهدفين نظيفين، في لقاءٍ أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للعام 2017، وافتتح الفريق الأهلاوي باب التسجيل عن طريق المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة الـ 13، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق سلمان المؤشر.

وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويحتل المركز الأول، ومن خلفه، فريق العين الإماراتي وفريق ذوب آهن الإيراني، فيما يأتي في المركز الأخير بونيودكور الأوزبكي.