بالصور.. الإطاحة بعصابة نفذت 29 سرقة للمنازل والاستراحات بالقصيم

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة الأسياح ومخفري مدرج وأبا الورود من الإطاحة بعصابة تورطت بارتكاب حوادث سرقات مختلفة لعدد من المنازل والاستراحات والمزارع والمركبات والمحال التجارية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه بلغ عدد أفراد هذا التشكيل ستة متهمين، جميعهم سعوديو الجنسية عدا متهم واحد من القبائل النازحة.

وأضاف: وجّه مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب بتخصيص فريق تحقيق خاص للإسهام في الكشف عن المتهمين والقبض عليهم ووضع حد لنشاطهم الإجرامي.

وتابع بأن المسروقات شملت مبالغ مالية ومركبات ومواشي وبندقيات وبطاريات كهربائية ودراجات نارية وأخشاباً وإطارات واسطوانات غاز وأجهزة تلفاز واتصال.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أنه تم العثور على بعض مسروقاتهم داخل استراحة خاصة استغلها المتهمون لهذا الغرض.

وأشار السحيباني إلى أن المتهمين أقروا عند التحقيق معهم بمسؤوليتهم تجاه تلك السرقات والتي بلغت ٢٩ حادثة وتراوحت مواقعها ما بين مدينة بريدة ومحافظتي الأسياح والشماسية ومركزي مدرج وأبا الورود، وعليه جرى استكمال الإجراءات اللازمة لهم وإيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لهم بحسب الاختصاص.