بالصور.. الإطاحة بـ15 وافداً آسيوياً يصنعون ويروّجون العرق في الرس‎

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الرس من الإطاحة بخمسة عشر وافداً آسيوياً، متهمين بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر داخل مقر سكنهم بالحي الصناعي غربي المحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الرس تمكنت مساء أمس الجمعة من ضبط خمسة عشر وافداً آسيوياً متهمين بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر داخل مقر سكنهم بالحي الصناعي غربي المحافظة.

وبيّن “السحيباني” أنه تم العثور بحوزتهم على عدد من الأوعية المملوءة بمادة العرق المسكر والتي قاموا بإخفائها داخل حظائر خاصة للدواجن وطمرها بالأتربة، بالإضافة إلى مركبة خاصة للتنقل والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

وأشار “السحيباني” إلى أن المقبوضات تكونت من أربعين جالوناً سعة أربعين لتراً مملوءةً بمادة العرق المسكر، واثنين وعشرين جالوناً سعة عشرين لتراً مملوءة بمادة العرق المسكر، وسبع وأربعين عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر، ومخزني مياه سعة ألفي لتر، وموقد نار وقدر ضغط وأنابيب للتقطير.

وأردف أنه تم إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة معهم بحسب الاختصاص.