بالصور.. الإهمال وسوء النظافة يحاصران مركز الحلوة الصحي

المواطن _ وليد الفهمي _ الرياض

وثّق أحد المواطنين -من خلال عدسته- إهمال مبنى مركز الحلوة الصحي التابع لمنطقة الرياض وسوء نظافته، وكأنه بات مهجورًا.

وقال المواطن الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ (المواطن): “للأسف، منذ أسبوع وأكثر وحال المركز لم يتغيّر، ولا نعلم ما هي الأسباب التي أودت به إلى هذا الحال الذي لا يرضاه أي مسؤول؟!”.

وأضاف: “تجوّلت داخل المركز ، واعتقدت -في الوهلة الأولى- أن المبنى قد انتقل لمكانٍ آخر، وأصبح المركز مهجورًا، بينما -وبكل أسف- يتّضح من الصور التي تم توثيقها أنه يعمل وسط بيئة مهملة، وانعدام للنظافة والصيانة بشكلٍ كبير، كما يحتاج إلى ضرورة النظر إليه، واستعادة ما يمكن استعادته بدلًا من تدهوره”.

وطالب المواطن بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فيما وثّقته الصور من إهمال قد يتسبّب في حدوث ما لا تُحمد عقباه من تلوثٍ صحي وغيره للمرضى.