بالصور.. الجبير في أول زيارة له إلى العراق: نواجه سويًا آفة الإرهاب

المواطن - واس

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم، السبت، في أول زيارة له إلى بغداد، أن السعودية والعراق يواجهان آفة الإرهاب، وإن المملكة تقف على مسافةٍ واحدة من جميع العراقيين.

وقال الجبير -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري- إن المملكة تتطلّع إلى بناء علاقات مميزة مع العراق، وإن هناك رغبة في العمل معًا في الحرب على الإرهاب.



واستقبل رئيس وزراء جمهورية العراق حيدر العبادي بمكتبه في بغداد، اليوم، الجبير الذي وصل إلى العراق في زيارةٍ رسمية.



وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، حضر وزير الخارجية حفل الغداء الذي أقامه رئيس الوزراء للوزير والوفد المرافق له.



والتقى وزير الخارجية بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري، في مكتبه، بمقر وزارة الخارجية العراقية.

وعقب اللقاء، عبّر الوزير الجبير عن سعادته بزيارة العراق لأول مرة، مؤكدًا على أن الروابط التي تجمع البلدين كثيرة، ومشددًا على أن المملكة تقف على مسافةٍ واحدة من المكونات العراقية، كما وصف لقاءه برئيس الوزراء بالإيجابي والمثمر، وهنأ جمهورية العراق على الإنجازات التي حققتها في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا على رغبة البلدين في القضاء على آفة الإرهاب.



ومن جهته، رحّب الوزير الجعفري بالوزير، وعبّر عن أمله في أن تكون خطوة دفع ودعم لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.