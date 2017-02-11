بالصور.. الحملة الوطنية تستهدف 17 ألف مستفيد سوري في لبنان

المواطن – واس

واصلت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء السوريين توزيع المساعدات الإغاثية ضمن برامجها المتنوعة “شقيقي دفؤك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنية ” و”شقيقي صحتك غالية ” لفصل الشتاء في الجمهورية اللبنانية وذلك في مناطق العيرونية وصيدا وجبل لبنان والبقاع لتستكمل بهذه التوزيعات خمس محطات متتالية لتصل للمحطة السادسة والسبعين من توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين مستهدفة 2882 أسرة سورية بواقع 17292مستفيداً.

وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية إضافة لملحقات المائدة وأدوات العناية الشخصية بمجموع قطع إغاثية بلغ 18892 تقريباً.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن الحملة السعودية مازالت مستمرة في محطات توزيعاتها الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة المدن اللبنانية ، منوهاً بأنه – ولله الحمد – تم تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بهدف إعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- مستمره بإذن الله بدعم الأشقاء السوريين والوقوف معهم في محنتهم التي يمرون بها وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم في الداخل السوري و المناطق المجاورة له.