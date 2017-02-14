بالصور.. الحياة الفطرية تكتشف قشور بيض النعام في نفود العريق‎

المواطن – رشيد السويلم

سجلت محمية نفود العريق اكتشافاً جديداً لبقايا بيض النعام العربي كموقع جديد لمناطق انتشاره في المملكة.

وأكد أحمد البوق المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لـ “المواطن” أنه تم اكتشاف قشور بيض النعام في 4 مواقع في محمية نفود العريق وهذا مؤشر على أن هذه البيئة كانت مشغولة بالنعام العربي.

وبيّن أن وسط المملكة كانت حلقة الوصل لهجرة النعام العربي لشمال وجنوب المملكة عبر نفود الثويرات ومنطقة القصيم.

وأضاف أنه تم إرسال العينات لفحصها بالكربون المشع لمعرفة متوسط عمرها.

كما أشار بأن الهيئة السعودية للحياة الفطرية مهتمة بإكثار وإعادة توطين النعام وتم توطين أكثر من 300 من النعام أحمر الرقبة في محمية محازة الصيد وهو قريب جداً من النعام العربي

من جهته أوضح مدير محمية نفود العريق نايف مسحل العتيبي أنه تم اكتشاف بقايا قشور بيض النعام العربي المنقرض تماما وهذا الاكتشاف يدل على أن نفود العريق كانت موطن عبور لطائر النعام.

وأضاف أنه تم قبل فترة قصيرة وللمرة الأولى توثيق تواجد طيور الدراج أو ما يسمى بطائر الكروان العسلي في المحمية.

وبين أن نفود العريق كانت مرتعاً للمها العربي وظباء الريم وكذلك المناطق الصخرية المتاخمة لمنطقة نفود العريق هي موطن طبيعي لظباء الإدمي.