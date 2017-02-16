بالصور.. الخدمات المساندة تنهي إجراءات الصرف لـ6068 مستفيدة بالرياض

المواطن – الرياض

أنهت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لــ6068 مستفيدة من ذوات الإعاقة بعد دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الضوابط والفحوصات الطبية باللجنة المخصصة لذلك. وتشمل هذه الخدمات تقديم المساعدة المالية للمستفيدات بحسب درجة الإعاقة وصرف الأجهزة الطبية المعينة وتتضمن “الكراسي المتحركة، الأسرة الطبية الخاصة، السماعات الطبية، المشايات أو كراسي إجلاس للأطفال”.

كما تقدم الوحدة خدمة تسهيل التنقل لذوات الإعاقة بصرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل التنقل الحكومية “الجوية، البرية “وبطاقات لاصقة لتساعد ذوي الإعاقة على إيجاد مكان للوقوف خاص به ولعدم إعطائه أي مخالفة مرورية وتقدم الوحدة أيضاً خدمة الاستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة “طلب تأشيرة، إقامة ” إضافةً إلى برنامج الرعاية المنزلية المكون من “الطبيبة، الممرضة، أخصائية العلاج الطبيعي ” والذي يقدم الفحوصات المنزلية وجميع الخدمات للحالات التي تعاني من إعاقة حركية ولا تستطيع الحضور لمقر الوحدة لعمل الإجراءات أو الاستفادة من الخدمات.

وكشفت مديرة وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض: نوف الخريجي عن استحداث آلية جديدة للصرف وهي استخدام النظام لتحويل الإعانات المالية عبر عدة بنوك بحسب اختيار المستفيدة بدلاً من التعامل مع بنك واحد، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل الصعاب وتوفير جميع الإمكانات التي تساهم في خلق مستقبل أفضل لواقع ذوي الإعاقة وتيسير دمجهم بالمجتمع.