بالصور.. الدويسي يفتتح المبنى الجديد لشرطة وادي جازان

المواطن – عمر عريبي – جازان

افتتح مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ويرافقه نائب مدير الشرطة اللواء ناصر القحطاني المبنى الجديد لمركز شرطة وادي جازان صباح اليوم الثلاثاء وتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع الدويسي على مراحل التطوير والتقدم في مجال الخدمات بالاطلاع على سير العمل داخل المبنى مناقشاً رؤساء اﻷقسام حول ما يقدمونه من خدمات للمواطنين وما يحتاجون إليه من خدمات تساعد على أداء مهام الأعمال بكل يسر وسهولة.

تم ذلك بحضور محافظ ابوعريش محمد بن ناصر لبده ورئيس مركز وادي جازان اﻷستاذ عبدالله البراق.

وأوضح اللواء الدويسي أن افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة وادي جازان جاء بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي اﻷمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة ودعم من مدير اﻷمن العام الفريق عثمان المحرج.