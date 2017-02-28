بالصور.. الشعب الإندونيسي يحتفل بزيارة الملك سلمان

المواطن – وكالات

عبّر آلاف المواطنين من الشعب الإندونيسي عن فرحتهم بالزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبلادهم غداً.

وخرج المواطنون من كل الأطياف إلى الشوارع حاملين لافتات تحمل صور خادم الحرمين الشريفين وعبارات ترحيبية بمناسبة الزيارة.

ومن المتوقع أن يبدأ خادم الحرمين زيارته الرسمية إلى إندونيسيا – المحطة الثانية في جولته الآسيوية – الأول من مارس وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، في وقت سابق، إن الزيارة ستشمل توقيع عدة اتفاقيات مهمة، مشيراً إلى أن اتفاقاً لمحاربة الإرهاب سيجري التوقيع عليها عندما يزور الملك إندونيسيا.

وكان الملك سلمان بدأ يوم الأحد جولة آسيوية تستمر قرابة الشهر لتعزيز العلاقات والبحث عن فرص للاستثمار في أول زيارة لملك سعودي إلى إندونيسيا منذ نحو خمسين عاماً.