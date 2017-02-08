بالصور.. الفريق البلوي يعزي أسرة #الشهيد_البطل_وائل_عمير في #صامطة

المواطن – عمر عريبي – جازان

نقل مدير عام حرس الحدود الفريق بحري عوّاد بن عيد البلوي يرافقه، وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي، بعد ظهر اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، لأسرة وذوي الشهيد الجندي أول وائل أحمد العمير، أحد أفراد حرس الحدود بقطاع الطوال في منطقة جازان، والذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار مع الميلشيات المتمردة وهو يؤدي واجبه ومهامه في الذود عن أمن حدود بلادنا الغالية.

وقدم اللواء البلوي تعازي القيادة، مثمناً الدور البطولي الذي قام به الشهيد وكل زملائه في الحفاظ على أمن بلادنا الغالية من أيدي الحاقدين، معرباً عن عظيم حزنهم لوفاة الجندي أول وائل أحمد العمير، مؤكداً أنهم حريصون كل الحرص على متابعة أبنائهم ومواساتهم والوقوف معهم جنباً إلى جنب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه.

وأكد اللواء البلوي خلال زيارته لذوي الشهيد في منزلهم بقرية الجرادية بمحافظة صامطة، أن الشهيد كان من خيرة زملائه خُلقاً وعملاً، موضحاً أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصراراً وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي في ميادين العز والكرامة.

وقال اللواء البلوي خلال أدائه تأدية واجب العزاء لأسرة الشهيد جندي أول وائل العمير: أن حدودنا آمنة ونحن جاهزون لمواجهة أي اعتداء، مشيراً إلى أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم لحماية وطنهم الغالي مضحين بأنفسهم في سبيل دينهم أولاً ثم مليكهم، والحفاظ على أمن حدود الوطن مهما كلف ذلك.

وأضاف قائلاً: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي حرس الحدود أرفع أحر التعازي وصادق المواساة لولاة الأمر -حفظهم الله- جميعاً وأعزي ذوي وأهالي رفقاء لنا نحسبهم من عداد الشهداء، مؤكداً لهم أن ما قام به الشهداء إنما هو واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذا الوطن المعطاء، ويكفي فخراً أنهم استشهدوا وهم مقبلون غير مدبرين في ميدان العز والشرف والكرامة مسطرين أسمى معاني الوفاء والتضحية.

ومن جانبه، عبر ذوو الشهيد عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على مواساتها في ابنهم والوقوف بجانبهم، مؤكداً أن استشهاده مصدر فخر واعتزاز لكل أفراد أسرته وأقاربه، مشيراً إلى أن جميع أبناء القبيلة فداء للوطن الغالي.

رافق الفريق البلوي كل من قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وقائد قطاع محافظة الطوال العميد صالح بن عبيد الحربي وعدد من الضباط والقيادات العسكرية بحرس الحدود.