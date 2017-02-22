بالصور.. القبض على عمالة قبل نحرها جملاً مريضاً بالعقيق

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

اطاحت الدوريات الأمنية بالعقيق بعد منتصف ليل البارحة بعمالة مصرية تحاول نحر بعير مريض أوشك على الموت لتوزيعه على المطاعم أو بيعه على المواطنين بالملحمة التي يعملون بها.

وعلمت “المواطن” أن العمال اعترفوا بأنهم كانوا ينوون ذبح الجمل وتقاسمه بالنصيفة بين ملحمة بالعقيق وملحمة أخرى بالمندق إلا أن يقظة رجال الأمن حالت بينهم وبين ذلك.

وأكد العقيد سعد صالح طراد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة قائلاً “تم القبض على عمالة من إحدى الجنسيات العربية ، يعملون بإحدى الملاحم بمحافظة العقيق معهم ( جمل ) هزيل وحالته الصحية سيئة بهدف ذبحه وبيعه، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.





