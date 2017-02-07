بالصور.. الملك يرعى حفل العرضة السعودية

المواطن - واس

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم، في الرياض، حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل بالصالات الرياضية -يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز- كان في استقبال الملك المفدى: الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبد الله بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري.

وبعدها، تشرّف الأمراء بالسلام على الملك المفدى، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مكانه في المنصّة الرئيسة للاحتفال، بدأت العرضة السعودية.

وبعد ذلك، شارك خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في العرضة السعودية، كما شارك فيها الأمراء، وعقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقر حفل العرضة السعودية، مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوةٍ وترحيب.

وحضر حفل العرضة السعودية: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز، والأمير المنتصر بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير حسان بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، والأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.